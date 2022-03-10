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BRINDISI – CONVOCATO UN CONSIGLIO COMUNALE ANCHE PER IL 17 MARZO

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO PER IL 17 MARZO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 10,00

ARGOMENTI

  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE ED ALTRI: “BOLLINO VERDE – INCIDENZA SUL BILANCIO”; (Proposta n. 28)
  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI OGGIANO E ANTONINO G.: “STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE E SUA VALIDITA’ IN RELAZIONE AL PPTR ED AL PUTT/P; (Proposta n. 30)
  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLE IPOTESI DI RICONVERSIONE DEL POLO ENERGETICO DI BRINDISI SUD”; (Proposta n. 26)
  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OGGIANO ED ALTRI: “REVOCA DELIBERA DI GIUNTA N. 62 DEL 25.02.2022 “PIANO DELLA SOSTA-APPROVAZIONE MODIFICHE” (ELIMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA PER LE AUTO IBRIDE)”; (Proposta n. 29)
  1. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “ISTITUZIONE GIORNATA NAZIONALE DELL’AFFIDO”; (Proposta n. 20)
  1. MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA IN AFFIDAMENTI E APPALTI”; (Proposta n. 24)
  1. PROPOSTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI”; (Proposta n. 19)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.194-COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI € 1.317,30; (Proposta n. 23)
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