BRINDISI – CONVOCATO UN CONSIGLIO COMUNALE ANCHE PER IL 17 MARZO

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER IL 17 MARZO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 10,00
ARGOMENTI
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE ED ALTRI: “BOLLINO VERDE – INCIDENZA SUL BILANCIO”; (Proposta n. 28)
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI OGGIANO E ANTONINO G.: “STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE E SUA VALIDITA’ IN RELAZIONE AL PPTR ED AL PUTT/P; (Proposta n. 30)
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLE IPOTESI DI RICONVERSIONE DEL POLO ENERGETICO DI BRINDISI SUD”; (Proposta n. 26)
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OGGIANO ED ALTRI: “REVOCA DELIBERA DI GIUNTA N. 62 DEL 25.02.2022 “PIANO DELLA SOSTA-APPROVAZIONE MODIFICHE” (ELIMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA PER LE AUTO IBRIDE)”; (Proposta n. 29)
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “ISTITUZIONE GIORNATA NAZIONALE DELL’AFFIDO”; (Proposta n. 20)
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA IN AFFIDAMENTI E APPALTI”; (Proposta n. 24)
- PROPOSTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI”; (Proposta n. 19)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.194-COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI € 1.317,30; (Proposta n. 23)