Brindisi – Convocazione delle famiglie e delle Associazioni di volontariato per l’adeguamento dei parchi-giochi comunali alle esigenze dei bambini con disabilità.

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci, in collaborazione con l’Assessore ai Servizi Sociali Ercole Saponaro e con la Garante per la Tutela dei Diritti delle Persone Disabili Giuseppina Scarano, invita le famiglie interessate alle problematiche della disabilità e le Associazioni di Volontariato e di Tutela a partecipare ad un incontro pubblico destinato a ricevere proposte finalizzate all’adeguamento dei parchi-giochi comunali per l’inclusione dei bambini con disabilità.

L’incontro avrà luogo a Brindisi, lunedì 14 ottobre, alle ore 17:00 , presso la sala Mario Marino Guadalupi del Comune di Brindisi .

Il confronto si inserisce, nell’ambito della richiesta di finanziamento, attraverso il Bando di Gara Regionale (L.R. n. 23 del 09 agosto 2016, art. 18. Bando di Gara per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2024) destinato all’acquisto ed all’installazione di attrezzature da gioco inclusive, da porre in opera entro il 31 dicembre 2025 presso il parco Cillarese di Brindisi.

L’obiettivo della richiesta di finanziamento è di garantire che tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, possano godere di spazi-gioco accessibili e sicuri e che, in presenza di soggetti con particolari disabilità, siano assicurate attrezzature da gioco inclusive utilizzabili da minori con diverse abilità motorie, sensoriali, neuro-cognitive o di altro genere.

L’incontro, oltre ad essere occasione per promuovere una maggior inclusione nei parchi-giochi della nostra città, sarà anche occasione di ascolto per raccogliere suggerimenti e per condividere esperienze di Cittadinanza Attiva e Partecipata, con l’obiettivo principale di costruire una comunità che rispetti ed accolga le esigenze di tutti i suoi componenti.