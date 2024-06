“Brindisi-Corfu” – Domani l’apertura del “Villaggio della Regata”. Novanta le imbarcazioni già iscritte

Domani, martedì 4 giugno 2024, alle ore 18.00, sul Lungomare Regina Margherita, avrà luogo la cerimonia di apertura del “Villaggio della Regata” che, come è noto, precede lo svolgimento della 38^ edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfu (9-11 giugno 2024). Il primo appuntamento è per le ore 19.00 nello stand del Circolo della Vela, con la presentazione del libro “Gaslighting, storie di ordinaria follia” di Lorita Tinelli, criminologa, psicologa clinica e di comunità. Nel frattempo, presso la segreteria del Circolo della Vela, continuano a giungere adesioni per la partecipazione ad una delle regate più importanti del Mediterraneo. Al momento, sono già 90 le imbarcazioni che hanno confermato la propria iscrizione.