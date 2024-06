Brindisi-Corfu: “Prosecco Doc Shockwave 3” vince in tempo reale ed in compensato!

E’ proprio il caso di dire che per l’imbarcazione “Prosecco Doc Shockwave 3” (Y.C. Monfalcone) il buongiorno si è visto dal mattino. Le sue vele, infatti, sono spuntate per prime dalle boe di partenza, nel porto esterno di Brindisi e da quel momento è stata una corsa in solitaria fino al traguardo di Kassiopi, a nord dell’isola di Corfu. Ha solcato le 104 miglia in 12 ore, 16 minuti e 23 secondi. Un vantaggio abissale rispetto ad Anywave (D.N. Sistiana) che è giunto a Kassiopi dopo 14 ore, 58 minuti e 6 secondi. Terzo posto in reale per Verve-Camer (C.V. Gallipoli) che ha chiuso dopo16 ore, 57 minuti 13 secondi.

Nella classifica compensata è ancora “Prosecco Doc Shockwave 3” a trionfare, mentre il secondo posto va alla barca spagnola “Xeic” (RCN Barcellona) e la terza all’imbarcazione ellenica “Rush” (Marina di Gouvia). Quarto posto per “Anywave”, quinto per la barese “Obelix” (Cus Bari), sesto per la salentina “Costa del Salento” (LNI Gallipoli), settimo per “Shaula” (Marina di Lecce), ottavo per “Soft” (LNI Taranto), nono per “Verve Camer”. La prima imbarcazione brindisina è “Grande Cesare” (LNI Brindisi) giunta dodicesima.

In questa 38^ edizione della Brindisi-Corfu purtroppo si è registrato il ritiro di Idrusa dei fratelli Montefusco, autentica portabandiera del Circolo della Vela di Brindisi.