Brindisi corre e cammina insieme: torna la “Stracittadina Brindisina”

Domenica 13 settembre la XXVIII edizione accoglie atleti, famiglie e tutti i cittadini

per una giornata all’insegna del movimento e della comunità

BRINDISI – Torna l’appuntamento più atteso con lo sport in città: domenica 13 settembre 2026 prende il via la XXVIII Stracittadina Brindisina, organizzata dall’ASD Atletica Amatori Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi e l’approvazione del Comitato Provinciale FIDAL. La partenza è fissata alle ore 9,00 sul suggestivo lungomare di Viale Regina Margherita (altezza Capitaneria di Porto). L’evento rappresenta un punto fermo del panorama podistico pugliese, essendo la 11ª tappa del circuito provinciale “Sulle vie di Brento” e parte del circuito FIDAL Puglia 2026 e quest’anno ospiterà per la prima volta il Campionato Italiano Medici e Psicologi.

La novità: una 5 Km aperta davvero a tutti !

La vera anima di questa edizione sarà la partecipazione e l’inclusione. La camminata non competitiva di 5 Km è pensata per trasformare la città in una grande festa all’aria aperta, senza l’ansia del cronometro o l’obbligo di tesseramento. Che tu sia un camminatore occasionale, un genitore col passeggino, un ragazzo di 18 anni o un nonno di 90, la 5 Km è la tua occasione per vivere il centro cittadino con il tuo passo, divertendoti in compagnia. «La grande novità di quest’anno è che la 5 km appartiene a tutti i cittadini», spiegano gli organizzatori. «Non serve essere atleti esperti o tesserati: conta solo la voglia di stare insieme, fare un po’ di movimento e riscoprire la bellezza di Brindisi a passo lento o di corsa leggera. È una festa del benessere aperta alle famiglie, ai giovani e agli over 80. Non restare a guardare: indossa le scarpe da ginnastica e preparati a correre, camminare e sorridere insieme a tutta la città».

Dettagli dell’evento e Iscrizioni