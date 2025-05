“Brindisi dalla città della plastica alla città jonico -salentina” – Domani la presentazione del libro

“Brindisi dalla città della plastica alla città jonico -salentina” – edizione Minigraf Brindisi di Sergio Maffei – Autore del libro, dott. Giovanni Stasi

Storia di un laboratorio politico – economico e sociale nel Sud Italia, negli anni dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: “dalla ideologia del benessere allo sviluppo sostenibile” –

Alla ricerca di una nuova identità: tra la terra d’Otranto e il Grande Salento

Martedì 13 maggio ore 17, nel Salone Amministrazione provinciale di Brindisi, via De Leo, n. 3 – Brindisi

“Pubblicazioni e studi recenti sulla stagione dell’intervento straordinario nel Sud hanno consentito, negli ultimi anni, di gettare nuova luce sulle vicende e sui personaggi che in quegli anni, soprattutto negli anni ’60, segnarono l’impegno determinato di governi, istituzioni e gruppi dirigenti che vollero misurarsi sul versante della soluzione di uno dei maggiori problemi del Paese: come e in che modo si potesse avviare nel Sud un processo di sviluppo capace di affrancare questa parte di territorio dalle sue storiche condizioni di arretratezza, di miseria, di emigrazione ed avviarla ad un modello di sviluppo solido, incisivo in grado di costruire nuove condizioni stabili di progresso economico e sociale.

Il titolo dell’opera, Brindisi dalla città della plastica alla città jonico-salentina, ne riassume “plasticamente” un valore paradigmatico, quella di un territorio meridionale alla ricerca di una nuova identità dall’ideologia del benessere allo sviluppo sostenibile”.

PROGRAMMA:

Saluto e Presentazione

On. Dott. Antonio Matarrelli – Presidente Provincia Brindisi – Sindaco della città di Mesagne

Dott. Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

Interventi:

Giovanni Stasi – Autore dell’opera

Dibattito – moderatori:

Adelmo Gaetani: Giornalista – Editorialista del “Quotidiano – Angelo Sconosciuto,Giornalista;

Interventi al dibattito:

Prof. Nicola Colonna – docente Università degli studi di Bari

Arch. Antonio Bruno – gruppo di progetto della “la costruzione della città ionico -salentina” a cura del prof. arch. Giulio Redaelli;

On. Prof. Claudio Signorile Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal 1981/1983 e Ministro dei trasporti negli anni 1983/1987

Notaio Michele Errico – Presidente Provincia di Brindisi dal 2004 al 2009;

Avv. Domenico Tanzarella – Già Presidente Provincia di Brindisi e Sindaco di Ostuni

Dott. Lino De Matteis giornalista e scrittore autore del volume “Storia del Grande Salento”;

Prof. Fabio Pollice – Rettore di Università degli studi del Salento, firmatario del Protocollo d’intesa “Terra d’Otranto: dalle radici il futuro”;