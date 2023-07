BRINDISI. D’ATTIS (FI): “CON PRESIDENTE DEIDDA OGGI GIORNATA IMPORTANTE PER LA CITTÀ”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“È stata una bella giornata di attenzione per Brindisi con la visita del presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda. Il settore di sua stretta competenza richiama attività che rientrano nelle vocazioni precipue di Brindisi. Abbiamo iniziato la giornata incontrando i nostri uomini della brigata San Marco, assicurando loro il massimo sostegno per il loro impegno in Italia e soprattutto all’estero. Abbiamo anche avuto modo di verificare l’importanza strategica degli investimenti avviati con il fondo complementare del Pnrr, in particolare quelli nel porto in vista anche dell’incontro del 27 luglio prossimo voluto dal vicepremier Tajani che, insieme gli altri ministri degli Esteri interessati, sarà qui per affrontare la questione del corridoio otto: un’opportunità straordinaria per collegare l’Europa con l’est. Abbiamo concluso la giornata visitando la torre di controllo Enav di Brindisi con i vertici della società. Su questo abbiamo ribadito l’assoluta attenzione che chiediamo e la contrarietà rispetto ad ogni forma di depauperamento. Dal piano industriale del nuovo corso, infatti, ci aspettiamo un potenziamento con investimenti che possano incidere positivamente anche sul fronte occupazionale”.