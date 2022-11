BRINDISI – DETENEVA 449 GRAMMI DI MARIJUANA E 363 DI HASHISH. ARRESTATO

Brindisi. Deteneva 449 grammi di marijuana e 363 grammi di hashish, arrestato.

Nel pomeriggio del 9 novembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brindisi hanno arrestato un 22enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di un controllo finalizzato alla repressione del fenomeno, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità complessivamente 449 grammi di marijuana e 363 grammi di hashish, minuziosamente suddivisi in buste, panetti e dosi, nonché vario materiale utile per il confezionamento.Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.