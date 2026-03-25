Brindisi deve guardare al futuro: la proposta di Quarta per il ‘Cillarese Park District”

Brindisi deve guardare al futuro, e io, come consigliere comunale, ho presentato in data odierna una mozione per l’istituzione del “Cillarese Park District”, un’area dedicata alla movida pensata per organizzare eventi e attività serali in modo sicuro, sostenibile e compatibile con la vita dei residenti. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

Negli ultimi anni la movida in città ha generato tensioni tra giovani, residenti e operatori economici. La gestione emergenziale e frammentaria non ha portato soluzioni durature. La mia proposta nasce proprio dalla volontà di pianificare, regolamentare e valorizzare un’area dedicata, con regole chiare e strumenti trasparenti, trasformando un problema in un’opportunità per la città.

Ho scelto il Parco Cillarese perché ha caratteristiche, ampiezza e posizione ideali. L’area ha già ospitato eventi di successo come la Pasquetta brindisina e il Bums, dimostrando di poter gestire migliaia di persone in sicurezza.

Il progetto prevede:

• strutture leggere, temporanee o permanenti, destinate a intrattenimento, somministrazione e servizi;

• procedure trasparenti di assegnazione degli spazi tramite bandi pubblici;

• un sistema di trasporto pubblico e privato dedicato, anche serale e notturno, per garantire accessibilità e sicurezza;

• un percorso partecipativo con cittadini, associazioni e operatori economici per definire regole, orari e modalità di gestione.

Con il “Cillarese Park District”, voglio offrire a Brindisi una visione moderna e concreta della movida, conciliando il diritto dei giovani al divertimento con la tranquillità dei residenti e sostenendo lo sviluppo economico locale.

Credo che questa sia un’occasione per la città di fare un passo deciso verso una gestione responsabile e innovativa della vita notturna.

Roberto Quarta

Consigliere comunale