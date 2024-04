Brindisi. Deve scontare la pena di due anni e otto mesi di reclusione per i delitti di detenzione ai fini spaccio di ingenti sostanze stupefacenti, arrestato.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce nei confronti di un 57enne del luogo. L’uomo deve scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per i delitti di detenzione ai fini di spaccio di quantità ingenti di sostanze stupefacenti, commesso in Lecce il 31 dicembre 2017. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.