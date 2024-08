Brindisi – Diario di giornata dal ritiro di San Giovanni in Fiore

Settimo giorno di fatiche per i ragazzi di mister Monticciolo. Mattinata di riposo per il gruppo che si è ritrovato nel pomeriggio per effettuare, dopo un rapido riscaldamento tecnico, esercizi dedicati al possesso palla e concludere con una partitella in famiglia. Il ritiro precampionato del Brindisi FC volge alle battute conclusive. Altri tre giorni di lavoro che culmineranno nell’allenamento congiunto con il Sambiase in programma sul terreno del “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore nella mattinata di martedì 13 agosto.

«C’è tanta fatica ma anche la consapevolezza che il lavoro ripaga sempre – ha detto il preparatore dei portieri, Mirko Silipo –. Sono giornate intense ma in compenso c’è uno spirito di gruppo molto forte che motiva e coinvolge. Conosco mister Monticciolo dal 2020 per essere stato con lui a Casarano, ho familiarità con le sue modalità di lavoro rigorose e scrupolose, mentre con Gaetano Ungaro e il prof. Martinelli c’è stata subito una grande sintonia. Mataloni, Milan e Palmisano sono tre ragazzi straordinari, grandi lavoratori. Alterniamo forza e resistenza per poi trasformare il lavoro nelle dinamiche di difesa della porta. Spesso anticipiamo le sessioni per consentire ai portieri di prendere parte al programma di Monticciolo e di integrarsi nel contesto della squadra».