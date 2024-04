Brindisi dice basta al “triangolo dei rifiuti”!

Può bastare una manifestazione di piazza per sventare il rischio di ritrovarsi con altri due milioni di tonnellate di rifiuti in casa propria? Probabilmente no, ma questa volta partiti politici, organizzazioni sindacali, movimenti ambientalisti e associazioni di Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno hanno deciso di tornare in piazza, su iniziativa della Cgil, per ribadire che è necessaria una mobilitazione generale per sventare l’ampliamento della discarica di Formica Ambiente. Al momento il diniego proposto dalla Provincia in conferenza di servizi ha consentito quantomeno un allungamento dei tempi, ma forse è giunto il momento di porsi con forza il problema del triangolo dei rifiuti che si concentra nelle contrade Formica, Autigno e Mascava e che ha già provocato danni gravissimi alla falda, peraltro mai risolti con interventi di bonifica.

Oggi il “no” a Formica Ambiente, pertanto, rappresenta una risposta a chi in quel triangolo ha terreni o abitazioni che ormai sono totalmente inutilizzabili, con gravi danni economici e con ripercussioni sulla propria salute.