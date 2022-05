BRINDISI, DOMANI I VERTICI REGIONALI E LOCALI DEL MOVIMENTO REGIONE SALENTO INCONTRANO IL QUESTORE ANNINO GARGANO

Nota del Movimento Regione Salento.

Incontro istituzionale, domani a mezzogiorno, con il neo questore di Brindisi Annino Gargano, per una delegazione del Movimento Regione Salento guidata dal presidente e consigliere regionale, Paolo Pagliaro. Insieme a lui ci saranno il coordinatore regionale Pierpaolo Signore, il coordinatore provinciale di Brindisi Angelo Massaro e il coordinatore cittadino del capoluogo messapico Pino Roma.

“Sarà un’occasione importante per affrontare i nodi della legalità e della lotta alla criminalità in un territorio di grande valore e con enormi potenzialità di sviluppo, che vanno difesi dagli interessi malavitosi e mafiosi”, dichiarano gli esponenti del MRS.

“Siamo certi – aggiungono – che dall’azione del questore Gargano, uomo di provate capacità e risolutezza che ben conosce la realtà salentina, la provincia di Brindisi potrà trarre beneficio in termini di sicurezza e giustizia”.