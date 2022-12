BRINDISI – DOMENICA LO SPETTACOLO MUSICALE “LUCI ALLA STRADA”

Si conclude Domenica 18 Dicembre pv con un momento di festa, nel magnifico scenario della chiesa di San Benedetto, il progetto “Casa degli Aquiloni”, nato dalla collaborazione tra Caritas diocesana e Associazione Migrantes e in parte finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Ospite della serata sarà l’Associazione Salento in campo APS con lo spettacolo musicale “Luci alla strada” – canti di Natale nelle regioni del Sud Italia. Una Cantata di Natale che, attraverso un breve momento itinerante, risuonerà in piazza Duomo e in piazza Dante per giungere alle ore 19.00 nella chiesa di San Benedetto, dove si svolgerà una rappresentazione con tutti i ritmi del dialetto salentino, grecanico, napoletano, calabrese e degli altri del Sud d’Italia, per una festa di Natale in chiave musicale e teatrale, con cantori e musici. Tre secoli di ininterrotta tradizione legata ai canti, ai personaggi, ai racconti intorno alle festività di Natale, con l’utilizzo di strumenti della tradizione popolare: chitarra, organetto, fisarmonica, tamburi a cornice, campane e zampogna.

“E’ stato un anno denso – dichiara Sabina Bombacigno, vice presidente dell’Associazione Migrantes – che ha visto la nostra Associazione e la Caritas diocesana lavorare fianco a fianco, in una totale sintonia di intenti e di azioni. Un anno in cui il nostro progetto di accoglienza, avviato nel 2015 con la Casa dei Sogni e consolidato nel 2017 con la Casa degli Aquiloni, ha maturato la consapevolezza della propria originalità, sostenibilità ed efficacia trovando il coraggio di divenire proposta e provocazione, opera-segno in grado di generare nuove forme di accoglienza diffusa. Tantissime le occasioni in cui i volontari hanno testimoniato la propria esperienza di accompagnamento degli ospiti della casa, mettendo in evidenza i punti di forza di un modello inclusivo, capace di restituire alla persona migrante consapevolezza di sé e delle proprie risorse, autonomia e protagonismo della propria storia. Ed è veramente con il cuore colmo di gioia e di gratitudine – continua Sabina Bombacigno nella sua dichiarazione – per questo progetto che ci ha consentito di rilanciare le nostre attività, di condividerle con il territorio, sensibilizzando in particolare i giovani sul tema dell’immigrazione e dell’inclusione, che vogliamo offrire questa serata di festa alla cittadinanza. Una serata in cui la magia del Natale, incontrando la bellezza della tradizione, possa accendere la LUCE della solidarietà e della fraternità nel buio di tanti cuori induriti dall’egoismo e dal pregiudizio”.

“Abbiamo fortemente voluto questo evento – conclude don Donato Pizzutolo direttore della Caritas Diocesana – come punto apicale di un percorso intenso e fruttuoso che ha visto coinvolti diversi attori: i volontari Migrantes, i volontari Caritas, gli ospiti della Casa degli Aquiloni e tanti uomini e donne di buona volontà che si sono messi al servizio di questo progetto con generosità. Quest’ultimo evento, oltre ad essere un’occasione di condivisione e di scambio con tutti i cittadini di Brindisi sul senso del progetto, vogliamo che diventi un’opportunità di serenità e spensieratezza anche per i nostri fratelli più poveri, offrendo un servizio diverso da quelli che siamo abituati a dar loro. A tal fine abbiamo esteso l’invito a tutti i fratelli che transitano dalla mensa cittadina e a tutti gli ospiti della Casa degli Aquiloni, per gustare e vivere con loro la bellezza del Natale”.