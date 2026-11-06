Brindisi – Droga consegnata con drone. La Polizia arresta due persone

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Squadra mobile di Brindisi, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed al traffico di sostanze stupefacenti, considerati i recenti fenomeni, ha tratto in arresto due soggetti, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope che verosimilmente sarebbero state consegnate con l’utilizzo di un drone di ultimo livello, poi sequestrato.

All’arresto si è giunti all’esito del tempestivo ed immediato intervento degli investigatori della Squadra mobile che, insospettiti dalla guida di un soggetto che procedeva con fare circospetto e molto lentamente per le strade di Brindisi, hanno immediatamente avviato una rapida osservazione.

Nel corso di tale servizio, i poliziotti individuavano due soggetti sorpresi in possesso di un drone e di sostanza stupefacente, mentre si accingevano a predisporre un involucro con la droga.

L’attività ha consentito di sequestrare diversi tipi di sostanza stupefacente tra cui cocaina e hashish, nonché denaro contante e materiale utile alla predisposizione del pacco.