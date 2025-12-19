Brindisi: due pianoforti, la città, il tempo del Natale





Due pianoforti, il cerchio delle candele e la città che si concede una pausa. Lunedì 22 dicembre Brindisi ospita “Christmas in Piano”, appuntamento musicale diffuso che prende forma nel centro cittadino e accompagna il pubblico nel tempo che precede il Natale. La proposta è pensata per portare la musica nelle strade e nelle piazze del centro restituendo centralità all’ascolto dal vivo.



Dalle ore 18.30 alle 20.30, due pianoforti illuminati a lume di candela diventano punti di riferimento stabili lungo il percorso urbano. Le postazioni individuate sono corso Umberto, angolo via Conserva, e piazza Vittoria, luoghi facilmente accessibili e naturalmente attraversati, scelti per favorire una fruizione spontanea e continua. In queste fasce orarie si alternano al pianoforte giovani interpreti provenienti da tutta la provincia di Brindisi, pianisti emergenti che portano in scena programmi costruiti per dialogare con lo spazio aperto e con un pubblico diversificato.



La formula è semplice e chiara: brevi esecuzioni, rotazione degli interpreti, attenzione ai tempi e all’equilibrio sonoro. La luce delle candele concorre a definire un clima raccolto mentre la musica accompagna il passaggio, la sosta, l’ascolto occasionale o più prolungato. Il pianoforte diventa così uno strumento di relazione tra chi suona e chi ascolta, senza mediazioni, dentro un contesto urbano che resta vivo e attraversabile.



A partire dalle ore 20.30, in piazza Vittoria, la serata prosegue con il “Concerto di Natale”, momento conclusivo che riunisce i protagonisti della serata in un unico momento musicale. Sul palco si esibiscono Primo Michele Maggio, Fabio Masi, Andrea De Nuzzo, Tonino Spluga, Pietro Maggio, Silvia Valenti, Alessia Musto, Grace Braglia, Pietro Di Stefano, Francesca Catanzaro e Ivan Quintavalle, dando forma a un programma corale che mette insieme sensibilità, percorsi e generazioni diverse. Il concerto segna un passaggio naturale rispetto alle esecuzioni diffuse del pomeriggio mantenendo lo stesso registro di misura e attenzione all’ascolto.



“Christmas in Piano” è una proposta dell’Associazione Artistico Musicale Futuro Musica, che da anni lavora sul territorio con un’attenzione specifica alla formazione e alla valorizzazione dei giovani musicisti, ed è inserita nel cartellone di iniziative culturali e di spettacolo “Brindisi a Natale 2025”, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi. L’iniziativa offre ai pianisti la possibilità di confrontarsi con spazi non convenzionali e con un pubblico ampio, e alla città un’occasione di incontro con la musica dal vivo in un periodo particolarmente sentito. La serata è pensata come un racconto continuo, senza cesure nette tra un momento e l’altro, in cui la musica accompagna il tempo urbano e ne segue il ritmo. Il pianoforte, strumento centrale, diventa il filo conduttore di un’esperienza costruita con attenzione alla qualità delle esecuzioni.



“Christmas in Piano” restituisce così un’immagine precisa: giovani musicisti al centro, spazi cittadini abitati dal suono, un pubblico libero di avvicinarsi, fermarsi, ascoltare. Un modo diretto e concreto di attraversare il Natale affidando alla musica il compito di segnare il tempo e di dare senso alla presenza.