E’ aperto ufficialmente stasera, nonostante il gran freddo e la poca gente sui corsi, il mercatino natalizio in piazza Vittoria. A tagliare simbolicamente il nastro e’ arrivato Babbo Natale sulla carrozza, per lo stupore dei bimbi presenti. Passano gli anni, c’e un clima un po’ di austerity per la Pandemia da Covid 19, ma e’ bello vedere ancora i bambini ammirare il simbolo del Natale, il mitico Santa Claus vestito di rosso e con la barba lunga.