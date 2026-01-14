Brindisi e Civitavecchia, Battilocchio e D’Attis (Fi): “Smantellamento o riserva fredda ma si decida subito”

Nel question time di oggi alla Camera, i deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis hanno interrogato il ministro per l’Energia Pichetto Fratin sul futuro delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia.

“Si proceda subito, d’accordo con gli enti locali e regionali, ad autorizzare Enel alla messa in sicurezza, avviare lo smantellamento e permetterci di determinare ulteriori nuove opportunità di investimento sui territori.

Oppure la tenuta in riserva fredda delle centrali, però con assicurazione sul lavoro per l’indotto e garanzia delle successive procedure di decommissioning.

Brindisi e Civitavecchia hanno dato tanto, troppo al Paese nei decenni scorsi e il Paese questo non può dimenticarlo” hanno detto i deputati azzurri.