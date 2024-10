Brindisi: è fatta! L’Asl autorizzata ad istituire una Unità operativa complessa di Radiologia Interventistica al Perrino

L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha messo a segno un colpo particolarmente importante che servirà a salvare tante vite umane nell’ospedale Perrino. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia, infatti, ha accolto la richiesta formulata dal direttore generale Maurizio De Nuccio per la istituzione di una Unità Operativa Complessa (UOC) di Radiologia Interventistica nell’ospedale brindisino (al posto dell’Unità Operativa Semplice di Dipartimento). Ovviamente questo determina anche un maggiore interesse del personale medico ad operare in una struttura solida e ben organizzata e che per giunta potrà disporre di un angiografo estremamente moderno e funzionale.

Un risultato che – bisogna darne atto – è stato raggiunto dal direttore generale De Nuccio grazie alla sua determinazione nel perseguire risultati importanti per la sanità pubblica brindisina.