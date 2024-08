Brindisi e il fascino del trasporto via mare…

Brindisi è una città affacciata sul mare. Vi hanno accesso sostanzialmente tutto il centro cittadino, i rioni Perrino e Casale e la zona urbanizzata di Materdomini. Più in generale, grazie al mare è possibile collegare le dorsali sud e nord attraverso un possibile utilizzo di parcheggi di scambio. Da decenni è attivo un servizio di trasporto pubblico via mare tra il rione Casale e la banchina del lungomare Regina Margherita e già questo basta per ridurre il traffico su gomma. Nelle prossime ore, poi, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia, sarà attivato un collegamento tra la banchina centrale del porto e il porto turistico Marina di Brindisi attraverso l’utilizzo di una nuova motobarca con alimentazione ibrida. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’ambizioso progetto della circolare del mare attraverso cui sostanzialmente quasi tutta la città potrà trarre benefici dai collegamenti su acqua, compresi coloro che devono raggiungere l’aeroporto. Una idea progettuale che parte da lontano e che ha trovato già una sua prima attuazione grazie al progetto Shuttle al cui interno si riuscì a far inserire, nel 2014, anche la circolare del mare con l’acquisto di mezzi veloci.

Ma il trasporto via mare è anche suggestione perché grazie al trasporto in barca è possibile gustarsi le bellezze del porto interno di Brindisi. Ed in effetti, come si vede da queste immagini, è ciò che d’estate avviene ogni sera, con cittadini residenti e turisti che fanno la fila per salire a bordo della motobarca e fare un giro nel seno di Ponente prima di raggiungere la sponda opposta.

Insomma, Brindisi ha ancora mille potenzialità inesplorate e molte di queste passano proprio dal mare e dal suo incantevole fiordo naturale che si incunea nel cuore del centro storico.