Brindisi e la magia di un giro in motobarca

Con l’arrivo della bella stagione, decidere di fare un giro in motobarca con la Stp è, sicuramente, un’idea entusiasmante. Brindisi con il suo porto stupendo e il lungomare con i vari bar e ristoranti, specialmente durante l’estate, regala la sensazione di vivere perennemente in villeggiatura. Tanti i turisti curiosi di scoprire le bellezze di una città dal passato storico importante che i prestigiosi monumenti evidenziano. Un giro in motobarca, nelle acque interne del porto, rappresenta, senza ombra di dubbio, un’esperienza indimenticabile perché evidenzia un panorama unico. Vista dal mare la città assume un aspetto magico con le Colonne Romane, la Scalinata Virgilio, la Palazzina del Belvedere, il prestigioso Albergo Internazionale che ha ospitato personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella storia. Poi, all’orizzonte, appare nella sua assoluta unicità il Castello Alfonsino che, soprattutto al tramonto, regala colori ed emozioni intense. Le barche, i favolosi yacht, il Villaggio Pescatori e, se si è fortunati, anche un’enorme nave da crociera. Immagini intense che rimangono impresse nella memoria dei tanti turisti e dei brindisini che non riescono ad “abituarsi” alla bellezza della loro città e, spesso, decidono di fare una gita nel porto. Per vivere un sogno non è sempre necessario fare chilometri! Anna Consales