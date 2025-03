Brindisi e le Antiche Strade: Brindisi a Carnevale con la Collettiva d’Arte Carnevalesca e lo Spettacolo dei Burattini all’Accademia degli Erranti

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e ENDAS Brindisi, presentano la COLLETTIVA D’ARTE CARNEVALESCA in occasione del carnevale brindisino, promosso dall’amministrazione comunale con “BRINDISI A CARNEVALE”.

L’iniziativa si svolgerà da venerdì 28 febbraio a martedì 4 marzo e include opere tematiche e estemporanee d’arte a cura degli artisti brindisini. Le attività si terranno presso il Chiostro e i laboratori 1 e 2 dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 33/35, con orari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Ad arricchire il momento d’arte, selezione di maschere e costumi carnevaleschi realizzati dall’artista Angelo Antelmi.

Un particolare ringraziamento agli artisti che hanno aderito mettendo in mostra la propria arte: Ada Perchinenna Angelo Antelmi, Antonia Acri, Antonietta Devicienti, Davide Chionna, Francesco De Carolis, Francesca Romano, Gianmarco Stabili, Giovanni Miale, Giusy Marinosci, Mario Arnesano, Miley Rametta, Mino D’Amici, Ornella Desiato, Pinuccio Marinosci, Silvia Di Giulio, Simonetta Guida, Tiziana Mancarella e Valentina Argese.

Non mancherà un appuntamento speciale per i più piccoli: lunedì 3 marzo alle ore 17:00, con lo SPETTACOLO DEI BURATTINI, sempre presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Sala Conferenze al primo piano.

Invitiamo tutti a portare i vostri bimbi vestiti in maschera per un pomeriggio di divertimento e avventure con i burattini, grazie ai talentuosi maestri di EDC Circus.

Eventi gratuiti a ingresso libero