Brindisi e le Antiche Strade e Feltrinelli – Domani la presentazione del libro “Controluce” di Bruno Barbieri

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade,nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e Feltrinelli Point Brindisi, sono lieti di presentare un nuovo appuntamento con la lettura nell’ambito di “Brindisi città che legge”.

L’incontro è fissato per sabato 12 settembre alle ore 20:00, presso il Chiostro dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 33 (Ex Convento delle Scuole Pie) e vedrà la presentazione in anteprima nazionale del libro “IL SENSO CHE RIMANE” dello chef pluristellato BRUNO BARBIERI, Cairo editore.

Il Libro: “Controluce” è un invito a osservare la vita da una prospettiva diversa, puntando i riflettori su quello che le apparenze spesso nascondono. È il racconto sincero di un percorso fatto di passione, determinazione e di una fame continua di futuro. C’è, sì, il Bruno Barbieri che tutti conoscono: lo chef pluristellato, il volto di MasterChef e 4 Hotel, il professionista che ha fatto della cucina un linguaggio universale. Ma, soprattutto, c’è l’uomo che, per arrivare fin qui, ha attraversato paure, rinunce, cadute e ripartenze. Questo libro racconta proprio lui. “Controluce” è un viaggio intimo e autentico, nel punto in cui i riflettori si spengono e la luce cambia direzione, rivelando la persona oltre il personaggio. Dalle umili radici familiari alla fuga dal padre che ha cambiato il suo destino, dagli anni di formazione nelle cucine più prestigiose al sogno americano, dal Trigabolo alle stelle Michelin fino alla popolarità televisiva, Barbieri ripercorre le tappe di un’esistenza guidata dalla curiosità e dall’ostinazione di non sentirsi mai arrivato. Sempre pronto a difendere i propri principi e a rimettersi in gioco. È il ritratto di un uomo osservato da un’angolazione diversa, quella in cui luci e ombre convivono e ogni esperienza trova il suo significato. Perché è proprio controluce che si distinguono i contorni più autentici di una vita vissuta con coraggio, passione e assoluta fedeltà a se stesso.

A dialogare con l’autore: FABIO MOLLICA, giornalista