BRINDISI E LE ANTICHE STRADE – GLI APPUNTAMENTI EXTRA NEL FESTIVAL “MUSICA SULL’APPIA”

Brindisi e le Antiche Strade: Gli Appuntamenti extra all’interno del festival “Musica sull’Appia”

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, partner dell’associazione Parsifal,propone tre appuntamenti extra all’interno del pregiato cartellone degli eventi del Festival di Musica vocale da camera “Musica sull’Appia” (PROGRAMNMA FESTIVAL: https://musicasullappia.com/programma).

Come Statio Peregrinorum e Comitato di tappa e referente per vari Cammini e Itinerari Culturali, non potevamo che aderire a questa pregiata manifestazione artistico-culturale ideata dall’associazione Parsifal, affiancando l’organizzazione e proponendo le seguenti attività:

– Venerdì 24 giugno ore 10:00: Conferenza stampa “Anteprima dei primi risultati del progetto Appia2030 “– Progetto ANCI sulla valorizzazione della Regina Viarum nella provincia di Brindisi, presso la Sala Conferenze dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 35. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3881130368 (Whatsapp Melcore – Segretario Brindisi e le Antiche Strade) o mail: br.antichestrade@gmail.com ;

– Sabato 25 giugno ore 9:30: Passeggiata culturale alla scoperta di alcuni tratti e testimonianze della Brundisium romana. Appuntamento presso le Vasche Limarie presso Porta Mesagne – Bastione Carlo V. Ringraziamo l’Ente Gestore, il WWF Brindisi, nella persona di Fabio Recupero per averci concesso l’apertura del sito e gli amici della Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi che ci accompagneranno. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3881130368 (Whatsapp Melcore – Segretario Brindisi e le Antiche Strade) o mail: br.antichestrade@gmail.com ;

– Domenica 26 giugno ore 10:00: Il racconto delle attività della Statio Peregrinorum di Brindisi e le Antiche “L’Accoglienza dei Pellegrini in terra di Brindisi” Strade presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3881130368 (Whatsapp Melcore – Segretario Brindisi e le Antiche Strade) o mail: br.antichestrade@gmail.com ;

L’Attività rientra nell’ambito della programmazione dell’Accademia degli Erranti, Casa di Quartiere presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, gestita dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.