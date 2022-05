BRINDISI E LE ANTICHE STRADE – IL 27 MAGGIO “LA STANZA ROSSA”

Brindisi e le Antiche Strade: Il 27 maggio sulla terrazza dell’Ex Convento delle Scuole Pie “La Stanza Rossa” di Giovanna Politi

Continua la Rassegna “Pagine Erranti” organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti (Riusa Brindisi – Case di Quartiere).

In occasione del “Maggio dei Libri” organizzato a livello nazionale con il “Centro per il Libro e la Lettura” e Ministero della Cultura, l’A.p.s. promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio e Brindisi Città che Legge, un nuovo appuntamento:

– Venerdì 27 maggio, alle ore 19:00 presenteremo “La Stanza Rossa” di Giovanna Politi, presso la splendida Terrazza dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. A dialogare con l’autrice ci sarà Francesca Romana Intiglietta.

Il Libro: La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l’esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni più profonde, penetrando gli abissi dell’intimità più inconfessata. È una narrazione affascinante per l’intrigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la vera identità. Dopo aver letto questo romanzo, il lettore non sarà più lo stesso e sentirà l’impellente bisogno di intraprendere il suo viaggio dentro, l’unico forse che non aveva ancora programmato di fare!

L’Autore: Giovanna Politi è una scrittrice e poetessa leccese, Nell’ottobre 2016, la scrittrice è la testimonial “Donne 2019 Matera”, all’incontro in Vaticano con Papa Francesco a cui consegna una lunga lettera da lei redatta che parla di migrazione, di uguaglianza e amore per il prossimo. Con il progetto Libriamoci, voluto dal Miur e dal Ministero dei Beni Culturali, la scrittrice visita oltre 50 scuole in tutta Italia per parlare ai nuovi virgulti oltre che dei suoi libri, di bellezza, di poesia e del valore salvifico dell’arte. Giovanna Politi è conduttrice di rubriche radiofoniche, Dalla parte delle donne e non solo per Radio Portalecce e ArmoniosaMENTE per Radio Onenonsolosuoni.