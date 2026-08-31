Brindisi e le Antiche Strade: Un ricco calendario di attività vi attende a SETTEMBRE

L’A.p.s Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie) vi aspetta a SETTEMBRE con un ricco programma di cultura, musica, libri e passeggiate! Ecco tutti gli appuntamenti, in collaborazione con varie realtà che vedono coinvolta la nostra associazione e Casa di Quartiere e per cui vi invitiamo a partecipare:

4 – 5 SETTEMBRE | ore 20:00 – MEDIEVAL FEST – Festival – Casa del Turista sul Lungomare Regina Margherita 44 – Brindisi – EVENTO GRATUITOIl 4 giugno del 1310, nella sala grande del castello regio, una commissione mandata dal papa ascoltò Giovanni da Nardò e Ugo de Samaya, fratelli dell’Ordine del Tempio. Furono gli unici a presentarsi in difesa dell’Ordine. Delle loro vite non sappiamo dove finirono. La Storia ha conservato le loro parole e ha smarrito il resto.

Da quelle poche pagine di verbale nasce «Il Processo ai Templari di Brindisi», progetto della XIV edizione del Medieval Fest, in scena nell’area archeologica della Casa del Turista – sede della History Digital Library – il 4 e il 5 settembre 2026.

10 SETTEMBRE | ore 19:00 – I YOU WE / IO TU NOI con Ensemble MCMG – Concerto al Museo Ribezzo in Piazza Duomo 7 – Brindisi – EVENTO GRATUITOUn concerto interdisciplinare e interattivo. Si muove tra l’individuo e il collettivo.

I brani provengono da compositori di Monaco e della Georgia, così come dagli stessi membri dell’ensemble. Si alternano partiture fisse e improvvisazione; l’elettronica dal vivo, le tecniche estese, la parola parlata e la performance vocale si fondono tra loro.

11 SETTEMBRE | ore 18:30 – IL SENSO CHE RIMANE di Enzo Casone – Presentazione Libro presso la terrazza dell’Accademia degli Erranti in Via Giovanni Tarantini 35 (Ex Convento Scuole Pie) – Brindisi – EVENTO GRATUITOC’è un’età in cui la vita smette di promettere e comincia a rivelare.Questi racconti abitano quella soglia: la vecchiaia che non rinuncia, l’amore che ritorna o che non è mai davvero andato via, il corpo che cede ma non si arrende. Con sguardo lucido e profondamente umano, l’autore dà voce a uomini e donne che attraversano la malattia, la violenza, la perdita, il desiderio di scegliere la propria fine — e che tuttavia continuano, stupiti, ad ammirare il cielo, il mare, le cime innevate, la luce tra gli alberi. E l’amore sempre.

19 – 20 – 21 SETTEMBRE – GIORNATE VIRGILIANE – Convegni – Letture – Visite – Centro Storico di Brindisi e Accademia degli Erranti – EVENTO GRATUITOIniziative tematiche che invitano il pubblico a riscoprire le tracce del glorioso passato romano della città onorando la memoria del celebre poeta latino Publio Virgilio Morone, morto a Brindisi il 19 A.C. Passeggiate culturali, visite, letture tematiche, convegni.

25 SETTEMBRE | ore 21:00 – GLORIOSUS FRANCISCUS – Barocco Festival – Concerto nel Chiostro dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 33 (Ex Convento delle Scuole Pie) – BrindisiConcerto Barocco dal tema: Il Francescanesimo nella musica tra Medioevo e Rinascimento. EVENTO con TICKET INFORMAZIONI: 3470604118 BIGLIETTI SU VIVATICKET O ALL’INGRESSO.

26 SETTEMBRE | ore 18:30 – LE STRADE CHE PRENDIAMO PER SBAGLIO di Chicco Giuliani – Presentazione Libro – G.E.P – Presso la terrazza dell’Accademia degli Erranti in Via Giovanni Tarantini 35 (Ex Convento Scuole Pie) – Brindisi – EVENTO GRATUITOLe strade che prendiamo per sbaglio è il romanzo di una crisi e di una possibile ripartenza: una storia on the road, ironica e malinconica in cui la nostalgia non è semplice rimpianto, ma il punto da cui provare a immaginare un futuro diverso.

27 SETTEMBRE | ore 10:00 – PATRIMONIO A RISCHIO: PUNTA PENNE E PUNTA DEL SERRONE – Passeggiata Guidata – G.E.P. presso Parco di Punta Penne – Punta del Serrone – Brindisi. – EVENTO GRATUITORaccontiamo attraverso una passeggiata di comunità la trasformazione dell’area di Punta Penne – Punta del Serrone. Dalla Casa dell’Ammiraglio, alla Batteria Menga, sino a ciò che rimane del Faro e della Torre d’Avvistamento.

Un racconto dal Passato, al presente passando per i cambiamenti che ha vissuto l’area e per i progetti di riqualificazione.