BRINDISI E LE ANTICHE STRADE – IL MANIFESTO DEGLI EVENTI DE “IL CHIOSTRO D’INVERNO”

Chiostro d’inverno, tra gusto e arte. Dall’8 all’11 dicembre a Brindisi iniziativa di Slow Food Puglia e Brindisi e le Antiche Strade

Il chiostro d’inverno è buono, pulito è giusto. La virtuosa collaborazione fra Slow food Puglia e l’associazione Brindisi e le antiche Strade è, infatti, sfociata nel primo evento condiviso che si terrà nell’ex convento delle scuole Pie dall’8 all’11 dicembre prossimi. L’iniziativa corona un percorso di collaborazione basato sui valori fondanti delle due realtà associative che promuovono uno stile di vita slow, rispettoso dei ritmi della natura e a sostegno della biodiversità.

Protagonisti dei quattro giorni di evento, le Comunità e i presìdi Slow Food. Questi ultimi saranno raccontati, illustrati e degustati nel corso dei laboratori, a partecipazione gratuita, che saranno tenuti da referenti Slow Food.

Si parte l’8 dicembre. Dalle 18.00 alle 19:00 con “Babbo Natale al chiostro”. Alle 19:00 “Laboratorio dei vecchi saperi”. Sempre alle 19:00 si terrà il laboratorio per bambini “Mani in…pasta” con degustazione di pettole senza glutine a cura di Barbara De Fraia (Gluti…no!). infine, alle 20:00, degustazione di ncartiddati, purcidduzzi, mustazzueli e pasticciotti, relatore Luca Chiriacò, chef chocolatier.

Il 9 dicembre, serata dedicata al miele. Alle ore 19:00, si terrà un laboratorio a tema, a seguire degustazione di miele in abbinamento al formaggio (Caseificio Lanzillotti). Relazionerà l’apicoltore Michele Zurlo, allieterà la serata Daniela Nisi di Acra Teatro che leggerà alcuni brani tratti dai libri di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

Il vino sarà il protagonista della serata del 10 dicembre. Alle 19:00 si parte con il “Tempio di Bacco”, laboratorio a tema. Alle 20:00, degustazione con capocollo, pane e rape stufate alla salentina (Salumificio Santoro e Pane di Monte Sant’Angelo). Relazioneranno Giampaolo Priore, Agronomo e Sommelier Slow Food, ed Ernesto Palma, chef chiocciola Slow Food. L’intrattenimento sarà curato da Casa di Quartiere San Bao che proporrà un’esibizione di pizzica e canti popolari.

L’11 dicembre, in occasione della serata di chiusura, tornerà a far visita Babbo Natale, appuntamento dalle ore 18:00 alle ore 19:00. La serata sarà dedicata ad uno dei prodotti più preziosi di Puglia, l’olio. Non a caso il laboratorio a tema si intitola “L’oro liquido del Mediterraneo”. Un prodotto dalle straordinarie qualità che forse non tutti conoscono. Il laboratorio, che inizierà alle ore 19:00, è infatti un’occasione per avvicinarsi ad un mondo straordinario come quello dell’olio. Alle 20:00, in programma il laboratorio di pane pomodoro e latticini (Pane di Monte Sant’Angelo, Azienda Agricola Calemone e Caseificio Lanzillotti). Relazionerà Felice Suma, agronomo Slow Food.

Tra i protagonisti anche numerosi produttori che con i loro stand contribuiranno ad impreziosire l’evento.

Nel corso dell’evento sarà possibile apprezzare l’esposizione di quadri di Valentina Argese e Gino Miglietta; i presepi di Cosimo Intiglietta, Valentino Candito e Pasquale Cavalera; le luminarie di Francesca Prudentino; le ceramiche del Liceo Artistico E. Simone; l’installazione artistica di City College Collection e la “Tavola natalizia” di Paola e Rosa- UPuglia.