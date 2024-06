Brindisi è pronta ad accogliere il G7. Oggi il via!

È iniziato, ormai, il conto alla rovescia e mancano poche ore al grande evento che Brindisi si appresta ad accogliere. La nostra città sarà sotto lo sguardo del mondo intero. Fervono i preparativi affinché tutto possa svolgersi al massimo della sicurezza. In questi mesi sono stati organizzati tanti incontri per predisporre tutte le misure necessarie. La città è stata divisa in zone, relativamente alla vicinanza dei luoghi strategici. Probabilmente, potranno esserci inconvenienti che si cercherà di limitare. Oggi, 13 giugno, la città sarà effettivamente blindata. In ogni caso sarà una vetrina importante e non soltanto Brindisi, ma tutta la Puglia avrà un riscontro di immagine enorme. I grandi della terra saranno insieme per discutere di tematiche importanti e urgenti come la guerra tra Russia e Ucraina, il Medioriente, le migrazioni e la sfida dell’intelligenza artificiale che vedrà l’importante intervento di Papa Francesco. Un G7 che si preannuncia importantissimo e si spera che tutto vada bene e che i grandi del mondo possano lavorare in serenità per il bene di tutti. Anna Consales