Brindisi e San Pietro. Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: due arresti per spaccio di stupefacenti, due denunce e sette segnalazioni

Brindisi e San Pietro Vernotico. Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: due arresti per spaccio di stupefacenti, due denunce e sette segnalazioni.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la locale Compagnia ha avviato un’intensa serie di operazioni straordinarie ad “alto impatto” sul capoluogo e a San Pietro Vernotico. L’azione dei militari si è focalizzata in modo capillare nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle zone interessate dalla movida, con il primario obiettivo di garantire la sicurezza urbana e assicurare un costante e rigoroso monitoraggio della vita notturna a tutela dei cittadini. Nel corso delle attività:

Complessivamente, nel corso del servizio straordinario sono state identificate 37 persone e controllati 18 veicoli e 3 soggetti sottoposti a misure restrittive. Sono state inoltre elevate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrati 2 veicoli privi di copertura assicurativa e segnalate complessivamente 7 persone per uso personale di droga.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.