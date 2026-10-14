Brindisi e Taranto – D’Attis (Fi): “Dalle norme promosse in Parlamento al nuovo Distretto industriale, si lavora per governare i processi”



Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Brindisi ha l’opportunità concreta di tornare protagonista dello sviluppo industriale, trasformando la transizione energetica in una leva di crescita, investimenti e occupazione. È una prospettiva per la quale lavoriamo da tempo e che oggi trova nuovi strumenti nell’azione del Governo. Con il collega Alessandro Battilocchio abbiamo promosso dal 2022 norme specifiche per accompagnare la riconversione dei territori interessati dal superamento del carbone. I dati Invitalia di settembre 2026 registrano a Brindisi 57 manifestazioni di interesse, per un valore di 26,8 miliardi di euro: proposte che dovranno essere accompagnate e tradotte in investimenti effettivi, ma che testimoniano il potenziale del territorio. Alla ZES si aggiunge ora il nuovo Distretto di accelerazione industriale per Brindisi e Taranto, approvato dal Governo, che punta a semplificare le procedure e sostenere nuovi insediamenti e tecnologie a zero emissioni. È un percorso che riguarda anche Taranto, chiamata ad affrontare una fase industriale complessa e il nostro impegno di oggi è governare i processi per costruire nuovi scenari economici. Il nostro obiettivo è chiaro: non sostituire semplicemente un modello energetico con un altro, ma rafforzare un sistema industriale diversificato, competitivo e capace di creare lavoro. Ringraziamo il Governo per l’attenzione concreta verso questi territori. Per Brindisi e Taranto, che hanno dato tanto al Paese, vogliamo che questa fase segni l’inizio di una nuova stagione di sviluppo, senza rinunciare alla loro vocazione industriale”.