Brindisi FC: al via il ritiro precampionato

È iniziata ufficialmente ieri, lunedì 20 luglio, la stagione sportiva 2026/2027 del Brindisi FC. Un avvio particolare per i biancazzurri che, a causa dei lavori di ammodernamento dello Stadio Franco Fanuzzi e dell’impossibilità di svolgere il preritiro in città, hanno raggiunto direttamente Viggiano (PZ), sede del ritiro precampionato. I calciatori convocati, tra i nuovi innesti e gli atleti già sotto contratto provenienti dalla scorsa stagione, si sono radunati presso l’Hotel Theotokos, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva.

La prima giornata è stata dedicata alle procedure di accoglienza, alle visite mediche e agli accertamenti sanitari necessari per il rilascio dell’idoneità all’attività sportiva agonistica. Da oggi, martedì 21 luglio, la preparazione entra nel vivo con la prima doppia seduta di allenamento.

Nel corso del ritiro, il Brindisi FC aggiornerà tifosi e appassionati sull’andamento della preparazione e sulle attività della squadra.