Brindisi FC, Coppa Italia: domenica il turno preliminare contro la Digiesse Praia a Mare

Il Brindisi FC è pronto a fare il proprio esordio ufficiale nella stagione 2026/2027. Domenica 23 agosto, alle ore 18, i biancazzurri saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D sul campo della Digiesse Praia Tortora.

La gara si disputerà presso lo Stadio Tedesco di Praia a Mare, dove il Brindisi FC scenderà in campo con l’obiettivo di inaugurare nel migliore dei modi il nuovo percorso stagionale. Per la tifoseria biancazzurra è previsto il circuito posto riservato, con il settore ospiti dedicato ai sostenitori del Brindisi FC. Il biglietto per la Curva Ospiti ha un costo di 10 euro.

I tagliandi possono essere acquistati online al seguente link https://bit.ly/praia-brindisi oppure presso la Tabaccheria Riv 1, in via Santa Sabina 151, a Carovigno. Il posto riservato sarà destinato esclusivamente ai possessori del relativo titolo di accesso.