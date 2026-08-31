Brindisi FC e UST-CISL Taranto – Brindisi insieme per la stagione 2026/2027: agevolazioni sugli abbonamenti riservate agli iscritti

Il Brindisi FC e l’UST-CISL Taranto Brindisi hanno sottoscritto una convenzione per favorire la partecipazione degli iscritti CISL alla vita sportiva del Club e alle gare interne della stagione 2026/2027.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il rapporto tra il Brindisi FC e il tessuto sociale e lavorativo del territorio, riconoscendo allo sport un importante valore sociale, aggregativo e di partecipazione. La convenzione prevede condizioni agevolate per la sottoscrizione degli abbonamenti del Brindisi FC. Agli iscritti CISL che aderiranno all’iniziativa sarà riconosciuta una riduzione sul prezzo di listino delle diverse tipologie di abbonamento previste dalla campagna 2026/2027. L’abbonamento per ciascun settore sarà ridotto di una percentuale compresa tra il 10% e il 20%, in proporzione al numero complessivo delle adesioni raccolte.

La raccolta delle manifestazioni di interesse, curata dalla CISL, resterà apertafino al 10 settembre 2026.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Brindisi FC volto a rafforzare il legame con la comunità e con il territorio, favorendo attraverso lo sport occasioni di aggregazione, partecipazione e appartenenza.