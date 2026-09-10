Brindisi FC – Fidelis Andria: al via la vendita dei biglietti

Il Brindisi FC comunica che è aperta la vendita dei biglietti per la gara Brindisi FC–Fidelis Andria, valida per la seconda giornata del campionato di Serie D 2026/2027, in programma sabato 12 settembre alle ore 20:00allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi.

I biglietti saranno disponibili a partire da oggi, giovedì 10 settembre attraverso il circuito Vivaticket attraverso il seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

Sarà, inoltre, possibile acquistare i tagliandi presso i botteghini dello stadio Franco Fanuzzi, in via Benedetto Brin 33, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 fino all’inizio della gara.

La società invita i tifosi a provvedere all’acquisto del biglietto con il necessario anticipo, così da agevolare le operazioni di ingresso allo stadio e garantire un regolare afflusso del pubblico. Per la gara sono previste diverse fasce di prezzo in base al settore. Il biglietto per la Tribuna Centrale avrà un costo di 25,00 euro, mentre la tariffa ridotta sarà di 17,00 euro. Per la Tribuna Laterale, il prezzo intero sarà di 20,00 euro, con tariffa ridotta a 15,00 euro. Il tagliando per la Gradinata avrà un costo di 15,00 euro, mentre il ridotto sarà disponibile al prezzo di 9,00 euro. Per la Curva Sud, infine, il prezzo del biglietto intero sarà di 10,00 euro, con tariffa ridotta di 7,00 euro.



Le tariffe ridotte acquistabili solo ed esclusivamente presso i botteghini dello Stadio sono riservate a Under 16, donne, Over 75 e persone con disabilità con percentuale di invalidità compresa tra il 55 e il 66% È previsto l’ingresso gratuitoper lepersone con invalidità dal 67% in sue per i bambini fino a 5 anni compiuti, purché accompagnati da un adulto pagante. Per usufruire della tariffa ridotta sarà necessario presentare un documento che attesti il diritto alla riduzione.