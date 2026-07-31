Brindisi FC, nuovo test precampionato contro il Calcio San Cataldo

Nuovo test per il Brindisi FC, impegnato nel ritiro precampionato di Viggiano, utile allo staff tecnico per valutare la crescita della squadra in vista dell’inizio della stagione.

I biancazzurri scenderanno in campo domani, sabato 1 agosto, alle ore 17.30, presso lo Stadio Comunale «Coviello» di Viggiano (PZ), dove affronteranno il Calcio San Cataldo in una gara amichevole. L’amichevole offrirà un’ulteriore occasione per valutare il lavoro svolto finora e permetterà a mister e staff di verificare la crescita del gruppo, sia sul piano atletico che sotto il profilo tecnico e tattico, in vista dei prossimi appuntamenti.

La gara è stata confermata dalla Federazione in queste ore e si disputerà secondo il programma previsto.