Brindisi FC: risoluzione consensuale del contratto con Manuel Gálvez

Il Brindisi Football Club comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Manuel Gálvez. La società desidera ringraziare Manuel per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.A nome della società, dello staff tecnico e dei compagni, il Direttore Sportivo Emanuele Righi ha voluto rivolgere un pensiero al calciatore:

«Il calcio è fatto così. Ci sono momenti in cui strade iniziate insieme sono chiamate a dividersi. Per Gálvez voglio esprimere parole importanti, a nome mio, della società, dello staff tecnico e dei compagni: parole di stima per il calciatore, ma ancora di più per il ragazzo esemplare che è. Siamo certi che si toglierà tante soddisfazioni e, come lui sa bene, personalmente non escludo che in un prossimo futuro si possa tornare a lavorare insieme. A Manuel va il nostro pensiero di stima e gratitudine per queste settimane trascorse insieme. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro, dentro e fuori dal campo».