Brindisi FC, ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2026/2027



Da lunedì 7 settembre il Brindisi FC torna nella sua casa, lo Stadio Franco Fanuzzi, per gli ultimi giorni della Campagna Abbonamenti per la stagione 2026/2027.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la Sala Stampa dello Stadio Franco Fanuzzi, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Ancora pochi giorni, dunque, per scegliere di esserci e dimostrare quanto questa maglia conti davvero per la nostra città. Perché una stagione non si vive soltanto in campo: si vive sugli spalti, con la propria voce, con la propria passione e con la propria presenza.

Giovedì 10 settembre sarà l’ultimo giorno utile per sottoscrivere l’abbonamento e vivere da protagonisti la stagione 2026/2027 al fianco del Brindisi FC.