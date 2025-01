Brindisi, febbraio: al Paradiso l’Atletica di alto livello

Brindisi si prepara a vivere una settimana memorabile all’insegna dell’atletica di alto livello. Per una settimana, il Centro di Aggregazione del Quartiere Paradiso (CAG) diventerà il cuore pulsante dell’atletica pugliese. Brindisi avrà l’opportunità di mettersi in mostra, offrendo il meglio di sé in termini di organizzazione, accoglienza e passione per lo sport.

Per la prima volta, il 9 febbraio 2025, la città ospiterà la prima prova del Campionato di Societa Assoluto e Giovanile di Corsa Campestre. Sulla linea di partenza ci saranno i migliori interpreti regionali del cross country, una prestigiosa vetrina per una location che, come confermato dai vertici Fidal regionale, potra’ diventare un punto di riferimento della stagione invernale anche a livello nazionale. Una grande soddisfazione per tutto il movimento brindisino e una novita’ assoluta per la nostra citta’

A seguire, il 12 e 13 febbraio, si svolgeranno i Campionati Studenteschi di Corsa Campestre che da quest’anno cambiano nome e logo si chiameranno infatti Competizioni Sportive Scolastiche… un appuntamento che celebra l’entusiasmo e il talento dei giovani sportivi. Dopo essere tornati nella nostra città nel 2023, dopo oltre 40 anni di assenza, la prossima edizione dei campionati sarà la terza consecutiva che si disputa nel capoluogo di provincia.

Brindisi ed il rinnovato comitato provinciale Fidal sono pronti a fare una grande figura come città e a vivere insieme questa festa dello sport!