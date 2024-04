Brindisi – Festa finale progetto “Sport di tutti”

Festa finale progetto Sport di Tutti – Quartieri di Sport e Salute

BUSCA – Buscicchio Sporting Centre & Arts

Domenica 21.04.2024

Ore 10:00

Via A. Mantegna, 10/12/14 – Brindisi

Parco Buscicchio – Quartiere Sant’Elia

Il progetto BUSCA – Buscicchio Sporting Centre & Arts è finanziato dal programma Sport di Tutti

Quartieri di Sport e Salute ed il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, un intervento proposto per sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in

contesti territoriali difficili utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo

ed inclusione sociale.

Il “presidio sportivo” – l’impianto attorno al quale la maggior parte delle attività sportive/extrasportive si sono realizzate – è il Parco Buscicchio a Sant’Elia, gestito, all’interno del Patto di

Collaborazione con il Comune di Brindisi, dalla Cooperativa Legami di Comunità, partner

progettuale, in collaborazione con il partner capofila Appia Rugby Brindisi.

Dalle ore 10:00 le associazioni sportive coinvolte, alla presenza del Dott. Francesco Toscano,

coordinatore regionale Puglia di Sport e Salute, proporranno esibizioni/allenamenti/competizioni

all’interno dell’intera area del parco. In particolare, i partecipanti saranno impegnati nella pratica

del Rugby, Volley, Ginnastica, Calcio, Tennis, Tiro con l’arco e Taekwondo.