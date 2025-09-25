Brindisi festeggia i suoi nonni: al Teatro Impero si ride con “I Malfattori”

Brindisi festeggia i nonni con un pomeriggio che unisce teatro, risate e comunità. Istituita in Italia nel 2005, la Festa dei Nonni è l’occasione per dire grazie a chi, ogni giorno dell’anno, dona affetto, sostegno e aiuto in famiglia. Quest’anno la città sceglie di festeggiarli a teatro: giovedì 2 ottobre, alle ore 18.00, il Teatro Impero ospita i “MalfAttori”, gruppo comico salentino che regalerà al pubblico uno spettacolo di cabaret fatto di gag esilaranti e momenti di autentica comicità. Presenta la serata Gianni Ippolito, attore e conduttore capace di trasformare l’attesa e gli intermezzi in momenti di puro intrattenimento. L’ingresso è libero.

L’iniziativa, voluta dal Comune di Brindisi e organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è pensata per creare un ponte tra generazioni e offrire a nonni e nipoti l’occasione di vivere insieme l’esperienza del teatro. Nonni e nipoti a teatro! Una platea che si riempie di storie e risate, un pomeriggio che diventa un momento leggero e concreto di condivisione.

Al centro della serata lo spettacolo di cabaret dei “MalfAttori”, gruppo che da oltre 17 anni porta in scena passione per il teatro e gusto per la battuta. Lo stile della compagnia, frizzante e diretto, rielabora la vita quotidiana e la cultura salentina in una serie di scenette restituendo dignità e colore al dialetto di una volta, quello più autentico e raro da ascoltare. Lo spettacolo alterna momenti di ironia pungente a scene di irresistibile comicità trasformando il palcoscenico in uno specchio della comunità.

La presentazione è affidata a Gianni Ippolito, attore e showman con una carriera che spazia dal teatro popolare alla televisione. Ippolito è un artista capace di muoversi con naturalezza tra palcoscenico e piazze portando con sé un’arte della parola che alterna il racconto alla battuta improvvisa. È stato ospite di programmi televisivi cult come “Domenica In” e “Casa Castagna” e ha recitato in fiction di successo come “Un medico in famiglia” e “Provaci ancora prof.”. Ippolito interagirà con i bambini e i nonni, creerà un dialogo con la platea trasformando l’attesa in momenti di intrattenimento.

La Festa dei Nonni ha un obiettivo preciso: riportare i nonni a teatro e insegnare ai bambini che il teatro è un luogo da vivere anche in famiglia. Nonni e nipoti siederanno fianco a fianco condividendo emozioni, risate e ricordi e trasformando la serata in memoria comune.

Questa edizione della Festa dei Nonni diventa così un piccolo rito collettivo che avvicina età diverse e restituisce alla comunità il piacere di stare insieme rompendo la solitudine dell’età avanzata. E di segnalare anche che in Italia, coma fa la Società italiana di gerontologia e geriatria, vivono circa 3,8 milioni di persone anziane non autosufficienti, destinate ad aumentare. Brindisi si stringe intorno ai suoi nonni per ricordare che il loro ruolo è fondamentale, che la loro presenza è un dono per tutta la comunità e che il teatro può essere il luogo in cui queste storie continuano a vivere.