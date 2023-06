BRINDISI FESTEGGIA IL 77° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA  

La cerimonia commemorativa del 77° Anniversario della proclamazione della Repubblica – organizzata in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e l’Archivio di Stato – avrà inizio il prossimo 2 Giugno alle ore 9.30 con la deposizione della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Santa Teresa.

La manifestazione proseguirà poi, secondo il programma allegato, su Viale Regina Margherita, nel Piazzale antistante il Palazzo delle Dogane, con il passaggio in rassegna dei reparti da parte del Prefetto, la cerimonia dell’alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Seguirà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore conferite a cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale.

77° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA

Brindisi, 2 giugno 2023

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

PIAZZA SANTA TERESA

Ore 09.30 – Deposizione di una Corona di Alloro al Monumento ai Caduti

VIALE REGINA MARGHERITA

(Piazzale antistante Palazzo delle Dogane)

Ore 10.00 – Afflusso delle autorità e degli invitati

Ore 10.15 – Inizio della Cerimonia

 Passaggio in rassegna dei Reparti

 Cerimonia dell’Alzabandiera

 Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

 Consegna delle Medaglie d’Onore e delle onorificenze

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

La manifestazione sarà impreziosita dal contributo degli alunni delle quinte

classi dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda di Brindisi

MOSTRE ESPOSITIVE

“77 anni della nostra Repubblica” – Lungomare Regina Margherita, 2 giugno 2023

dalle 10.00 alle 20.00 – Schieramento mezzi istituzionali e stand allestiti a cura della

Questura, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della

Brigata Marina San Marco, del Gruppo di Supporto dell’Aeronautica Militare, dei

Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale, della Protezione

Civile Comunale e della Croce Rossa Italiana

“Verso La Repubblica – 2 giugno 1946” – Archivio di Stato di Brindisi – Dal 24

maggio al 2 giugno 2023 dalle 9.30 alle 12.30, escluso sabato e domenica

Con il contributo delle Associazioni Confcommercio e Confesercenti

di Brindisi le vetrine degli esercizi commerciali saranno allestite

con il simbolo del tricolore.