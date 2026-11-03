Brindisi festeggia il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

In occasione della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, domani 4 novembre, la Prefettura di Brindisi, d’intesa con il Presidio Militare e il Comune di Brindisi, ha promosso la tradizionale cerimonia commemorativa che si svolgerà in Piazza Santa Teresa, con inizio alle ore 10.30.

La ricorrenza rappresenta un momento di particolare significato per rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate e per rinnovare la memoria del sacrificio di quanti hanno contribuito, con dedizione e senso del dovere, alla difesa della Patria, alla tutela delle istituzioni democratiche e alla salvaguardia dei valori fondanti dell’unità nazionale.

Alla manifestazione prenderanno parte gli studenti del primo ciclo di istruzione, quale occasione per promuovere tra i più giovani la conoscenza della storia nazionale e dei valori che ispirano il servizio alla Patria.

Il programma della manifestazione prevede momenti di alto valore istituzionale e simbolico con l’alzabandiera, la deposizione della Corona di alloro al monumento ai caduti, la lettura dei messaggi provenienti dai massimi vertici istituzionali e le allocuzioni delle autorità civili e militari.

Nell’ambito dell’iniziativa “Caserme Aperte”, il comprensorio Difesa di Brindisi sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con possibilità di accedere al Castello Svevo, alla Stazione Navale e alla Nave San Marco. Saranno altresì visitabili, dalle ore 8.00 alle 20.00, Nave San Giusto, ormeggiata presso la Banchina Sant’Apollinare e dalle ore 12.00 alle 22.00, la nave ausiliaria “Porto Corsini”, ormeggiata presso la banchina antistante la Capitaneria di Porto.

La cittadinanza è invitata a partecipare.