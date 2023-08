BRINDISI, FORZA ITALIA HA IL SUO NUOVO COORDINATORE CITTADINO: È TEODORO GALLUZZO

Il ringraziamento della coordinatrice provinciale alla coordinatrice brindisina uscente, l’assessore Livia Antonucci: “Grata per il lavoro svolto, auguri al nuovo coordinatore”

BRINDISI – Forza Italia Brindisi ha il suo nuovo coordinatore cittadino, nominato poche ore fa dalla coordinatrice provinciale Laura De Mola. Si tratta di Teodoro Galluzzo, ex vigile del fuoco e consigliere e assessore comunale, che succede all’attuale assessore al Bilancio della città di Brindisi, Livia Antonucci.

“Il mio ringraziamento – ha dichiarato la coordinatrice provinciale di Forza Italia Laura De Mola – va anzitutto all’assessore Livia Antonucci, coordinatrice uscente, per l’egregio lavoro svolto a sostegno del partito poiché non ha mai fatto mancare il suo appoggio e il suo senso della militanza politica a tutta la squadra. Sono certa che il neo coordinatore, Teodoro Galluzzo, sarà in grado di proseguire questo importante lavoro che ormai da tempo vede un costante rinnovamento all’interno della nostra famiglia politica. A lui auguro dunque buon lavoro”.

A Galluzzo giungano anche gli auguri del commissario regionale del partito azzurro, il deputato Mauro D’Attis.