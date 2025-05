Brindisi – Furto con scasso ai danni del negozio “Vitastrong Store”

Nella notte tra sabato e domenica, il negozio Vitastrong Store di Brindisi, situato in Via Numa Pompilio 87, quartiere commenda, è stato vittima di un furto con scasso. I ladri, dopo aver forzato l’ingresso, hanno sottratto merce di valore e causato danni strutturali agli interni, costringendo alla chiusura temporanea dell’attività.Vitastrong non è una realtà qualsiasi: è un’azienda attiva nel mercato europeo della nutrizione sportiva, che ha scelto Brindisi come primo punto vendita fisico in Italia, proprio per scommettere su questo territorio.

Dietro il progetto c’è un team giovane, motivato, composto da persone del posto che hanno deciso di investire nella città, generando valore, occupazione e collaborazioni con realtà sportive come New Basket Brindisi, di cui siamo Silver Sponsor.Il furto non rappresenta solo un danno economico, ma un colpo al lavoro e alla fiducia di chi, ogni giorno, cerca di costruire un presente concreto in una città spesso difficile, ma ricca di potenziale.Saremmo grati se voleste raccontare questa vicenda, non solo come fatto di cronaca, ma anche come testimonianza di una realtà imprenditoriale giovane che, nonostante tutto, non ha intenzione di fermarsi.Siamo disponibili a fornire ulteriori dettagli se lo ritenete opportuno. in allegato le foto scattate questa mattina.