“Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese” – Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi vince il premio nazionale “Best Practices GGI”

Un contest per giovani talenti che culminerà in autunno con una grande serata-evento nel Nuovo Teatro Verdi

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi è tra i vincitori dell’edizione 2025 del premio nazionale “Best Practices GGI”, promosso da Confcommercio-Imprese per l’Italia – Giovani Imprenditori, che premia le progettualità più innovative e impattanti a livello territoriale.

Un risultato prestigioso, che riconosce il valore di “Brindisi Future Makers”, il progetto presentato dal gruppo brindisino guidato da Gloria Maria Zurlo, Presidente provinciale e Vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio.

“Abbiamo scelto di candidare un progetto in cui crediamo profondamente, costruito con il contributo di un’intera rete e con lo sguardo rivolto al futuro del nostro territorio. Questo riconoscimento nazionale ci onora e ci motiva a fare ancora meglio” – commenta Gloria Maria Zurlo.

Il cuore del progetto è un contest rivolto ai giovani residenti nella provincia di Brindisi, che sarà suddiviso in tre categorie:

• Giovani imprenditori (18–42 anni) che si distinguano per innovazione e visione imprenditoriale,

• Startup emergenti, con progetti in fase di avvio o già operativi,

• Studenti di istituti tecnici e professionali, autori di idee creative e applicabili al mondo dell’impresa.

Le candidature saranno valutate da una giuria qualificata, sulla base di un regolamento dedicato.

Il contest troverà compimento in una grande serata evento che si terrà in autunno nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, con il coinvolgimento dell’intera rete associativa di Confcommercio Brindisi. Sarà un momento aperto alla città, che unirà spettacolo, cultura, impresa e rappresentanza, valorizzando i giovani e creando occasioni di networking reale.

I vincitori riceveranno premi concreti, sotto forma di servizi professionali: supporto alla digitalizzazione, strumenti di intelligenza artificiale per il business, copertura delle spese notarili per l’avvio d’impresa e consulenze strategiche, messe a disposizione dalle imprese e dai professionisti associati a Confcommercio Brindisi.

“Abbiamo scelto consapevolmente di non offrire premi in denaro, ma servizi utili, duraturi e misurabili per accompagnare davvero i giovani nel loro percorso imprenditoriale. Brindisi Future Makers vuole generare valore diffuso, legami forti e nuove opportunità per il territorio” – aggiunge Zurlo.

Oltre alla valorizzazione del talento, il progetto ha un forte impatto sul marketing associativo: racconta una Confcommercio viva, moderna, capace di connettere imprese, istituzioni, scuola e comunità, riaffermando il ruolo dell’associazione come corpo intermedio attivo, vicino alle imprese e promotore di crescita.

Il regolamento completo, le modalità di partecipazione e il programma dell’evento saranno resi pubblici a partire dalle prossime settimane.