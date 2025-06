Brindisi generosa e attenta al futuro dei nostri giovani – De Vito: il grande gesto di Giuseppe Danese per i diplomandi del Ferraris durante le prove d’esame

In un mondo che corre veloce, dove le sfide del mercato e le esigenze di innovazione sembrano spesso insormontabili, ci sono aziende e imprenditori che scelgono di guardare oltre, investendo nel futuro e nelle nuove generazioni. È il caso dei Cantieri Danese e del suo visionario presidente, Giuseppe Danese, che con lungimiranza e passione, hanno dimostrato che il vero successo si costruisce con il cuore e con la fiducia nei giovani.

L’eccezionale esempio di questa visione si è concretizzato durante l’esame di Stato degli studenti della classe 5^ dell’IISS Ferraris De Marco di Brindisi, indirizzo Manutenzione sulle Imbarcazioni da Diporto, Polo di eccellenza nel settore della cantieristica nautica. Per la prima volta, gli studenti hanno affrontato la seconda prova scritta in un contesto innovativo, all’aperto, grazie alla generosità e alla lungimiranza di Giuseppe Danese e della sua azienda: con un gesto di grande sensibilità e visione strategica, ha fornito gratuitamente tre gazebo che hanno trasformato un semplice spazio all’aperto, nel giardino della sede De Marco, in un vero e proprio laboratorio “outdoor”, un ambiente sicuro, funzionale e stimolante. Questo gesto non solo ha permesso agli studenti di svolgere l’esame in condizioni ottimali, ma ha anche rappresentato un segnale forte di fiducia e di speranza nel talento e nelle capacità dei nostri giovani.

La straordinarietà di questa prova scritta, svolta per la prima volta con tecniche innovative e in un contesto all’avanguardia, ha dimostrato che il futuro della cantieristica navale a Brindisi può essere scritto anche grazie a iniziative come questa, che uniscono formazione, imprenditoria e amore per la propria terra. Gli studenti, con entusiasmo e determinazione, hanno mostrato di essere pronti a raccogliere questa sfida, a credere nelle proprie capacità e a contribuire allo sviluppo di una città che vuole splendere sempre più nel settore nautico.

Giuseppe Danese, uomo di grande visione e sensibilità, ha dimostrato che l’imprenditoria può essere motore di speranza e di crescita, investendo sui giovani e sulla loro formazione. La sua azione è un esempio luminoso di come il coraggio e la fiducia possano cambiare le sorti di un territorio, alimentando un ciclo virtuoso di innovazione e di sviluppo sostenibile, perché il vero progresso nasce dalla fiducia, dall’innovazione e dall’amore per la propria terra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO