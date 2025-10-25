Brindisi, grande partecipazione alla giornata di adesione a Forza Italia in Piazza Vittoria

Svolta questa mattina, in Piazza della Vittoria a Brindisi, la giornata di adesione al partito Forza Italia, un appuntamento che ha visto una notevole partecipazione di cittadini e, in particolare, di tanti giovani che hanno deciso di iscriversi al movimento azzurro. Nel corso della mattinata sono state effettuate decine di nuove adesioni, segno di un rinnovato entusiasmo e di una crescente fiducia nei confronti del partito.

“La chiamiamo festa della democrazia – afferma Donato Maggi, Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Brindisi – perché rappresenta un’occasione in cui noi giovani scendiamo in piazza per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e raccogliere le loro istanze. Oggi siamo presenti in tutto il territorio provinciale e regionale, e notiamo con piacere come i cittadini aderiscano con entusiasmo a Forza Italia, percependola come una forza politica seria, moderata e rassicurante per la guida del nostro Paese.”

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di radicamento territoriale promosso da Forza Italia Giovani, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nelle comunità locali e di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.

L’evento di Brindisi rappresenta, dunque, un importante momento di incontro e di confronto, all’insegna dei valori di libertà, democrazia e impegno civile che da sempre contraddistinguono Forza Italia.