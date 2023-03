BRINDISI GREEN HIDROGEN, D’ATTIS (FI): “BENE PROGETTO ENEL, MA È SOLO L’INIZIO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Non possiamo che apprendere con favore l’aggiudicazione da parte di Enel dei fondi del Pnrr per progetti sulla produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse a partire dalla centrale Federico II di Brindisi. È un progetto importante, ma per Brindisi è solo l’inizio di un percorso strategico che vogliamo fortemente: la città può essere non solo hub per la produzione energetica, come lo è sempre stata, ma anche e soprattutto hub per la produzione di impianti. Nello specifico, il progetto prevede la costruzione e la gestione di un impianto di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che verrà poi distribuito alle utenze finali industriali, accelerando i processi di decarbonizzazione. Oggi, perciò, arriva un risultato significativo, ma continuiamo a lavorare per disegnare una grande programmazione per lo sviluppo di Brindisi e della Puglia”.