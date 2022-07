Continua senza sosta la capillare azione di prevenzione e repressione dei reati in genere da parte dell’UPGSP – Sezione Volanti della Questura di Brindisi che nella serata di ieri ha denunciato in stato di libertà Y.P. (classe 97), straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Nel corso di un controllo di Polizia le Volanti hanno accertato che il giovane conducente di una Seat Ibiza era sprovvisto della Patente di Guida in quanto mai conseguita e il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo per una violazione di norme del Codice della Strada risalente al febbraio 2022 alla quale avevano proceduto i Carabinieri di Brindisi.

Alla luce dei fatti accertati Y.P. veniva indagato in stato di libertà per la reiterazione della guida senza patente nonché per la violazione della normativa sugli stranieri in quanto, sebbene titolare di regolare permesso di soggiorno, non lo aveva al seguito.

BRINDISI: GUIDAVA SENZA PATENTE

DENUNCIATO DALLE VOLANTI

