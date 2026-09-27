Brindisi ha abbracciato il fenomeno social “Mandrake”



Presso Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi, Giuseppe “Mandrake” Ninno ha incontrato la sua città, dialogando con Marco Guacci, voce storica di Radio Norba. L’incontro è stato promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, un modo per sancire la piena riappacificazione tra la comunità brindisina e il suo talento del mondo digitale. Giuseppe Ninno, per tutti ormai Mandrake, è riuscito a creare un fenomeno virale da milioni di follower su TikTok, Instagram e YouTube, approfondendo con ironia proprio la quotidianità del Sud. La sua famosa “famiglia Imbarazzi” è una tipica famiglia pugliese con le esilaranti dinamiche quotidiane e lui è riuscito a farne un vero marchio comico riconosciuto in tutta Italia. Marco Guacci ha offerto a Mandrake l’occasione per ripercorrere gli esordi e i retroscena della sua produzione di vita. È stata focalizzata anche l’importanza del dialetto brindisino che è parte essenziale della sua produzione. Durante la serata il Sindaco Giuseppe Marchionna ha consegnato a Mandrake un riconoscimento, un premio speciale da parte della città di Brindisi, per il valore di promozione territoriale espresso dal suo lavoro. Una serata molto divertente. Anna Consales